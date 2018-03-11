بالفيديو.. لحظة سحب سائحة مذعورة فوق جسر زجاجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة تشعر بالذعر بعد صعود جسر أيزهاي الزجاجي الذي يصل ارتفاعه إلى 500 متر ، افتتح حديثا مقاطعة هونان للجمهور .
وظهرت السائحة تتشبث في درابزين حديدي من شدة الخوف بينما مسك رجل يدها لسحبها ومساعدتها على الوقوف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين
شجعها ماقصر ابو عيون امبقطه ,, كفو ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 59 دقيقة
فيه ناس تخشا المرتفعات 😣😭😣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7738 ] نشر منذ 56 دقيقة
انامنهم😊😁تخوف رغم مناظرها😎😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 26103 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26103 ] نشر منذ 54 دقيقة
خوافه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7738 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههه❤
المر[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 31 دقيقة
ماتت رجليها راحت تضرب في بعض لو اخذ الجوال والاالشنطه تقوم تجري وراه يطير الخوف