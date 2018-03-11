  • الأحد 11

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لحظة سحب سائحة مذعورة فوق جسر زجاجي

بالفيديو.. لحظة سحب سائحة مذعورة فوق جسر زجاجي

بالفيديو.. لحظة سحب سائحة مذعورة فوق جسر زجاجي
بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة تشعر بالذعر بعد صعود جسر أيزهاي الزجاجي الذي يصل ارتفاعه إلى 500 متر ، افتتح حديثا مقاطعة هونان للجمهور .

وظهرت السائحة تتشبث في درابزين حديدي من شدة الخوف بينما مسك رجل يدها لسحبها ومساعدتها على الوقوف.


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين

شجعها ماقصر ابو عيون امبقطه ,, كفو ,,

[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 59 دقيقة

فيه ناس تخشا المرتفعات 😣😭😣

[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 31 دقيقة

ماتت رجليها راحت تضرب في بعض لو اخذ الجوال والاالشنطه تقوم تجري وراه يطير الخوف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *