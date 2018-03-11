بالفيديو.. لحظة سحب سائحة مذعورة فوق جسر زجاجي

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة تشعر بالذعر بعد صعود جسر أيزهاي الزجاجي الذي يصل ارتفاعه إلى 500 متر ، افتتح حديثا مقاطعة هونان للجمهور .

وظهرت السائحة تتشبث في درابزين حديدي من شدة الخوف بينما مسك رجل يدها لسحبها ومساعدتها على الوقوف.