بعد تكفله بـ 200 مقعد بكأس العالم.. جمعية أصدقاء لاعبي الكرة تشكر ” آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله، نيابة عن زملائه وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبي الجمعية بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمة السخي.

وقال عبدالله، عبر حابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شكراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل للجمعية ومستفيديها من زملائي اللاعبين القدامى الذين خدموا الرياضة السعودية حيث تكفل بـ ٢٠٠ مقعد لحضور كأس العالم