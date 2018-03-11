رجل يشوه وجه زوجته بـ ” ماء النار ” لإنجابها الإناث

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي على إلقاء حمض الأسيد ” ماء نار ” على وجه زوجته أثناء نومها لإنجابها الإناث وهو يريد ولدا ، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

وعقب نقل الزوجة لعلاجها في المستشفى، قالت في تصريحات إعلامية ، إن سبب الهجوم المزعوم بسبب عدم إنجابها ذكرا وتقديم مهر، مضيفة أنها بدأت تتعرض لمضايقات من زوجها بعد إنجاب طفلتها الأولى، ثم طفلتها الثانية ، وأصبحت الأمور أسوأ عندما طلب منها الحصول على المال من والدها وإعطائها له.