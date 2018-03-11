رجل يشوه وجه زوجته بـ ” ماء النار ” لإنجابها الإناث
أقدم رجل هندي على إلقاء حمض الأسيد ” ماء نار ” على وجه زوجته أثناء نومها لإنجابها الإناث وهو يريد ولدا ، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.
وعقب نقل الزوجة لعلاجها في المستشفى، قالت في تصريحات إعلامية ، إن سبب الهجوم المزعوم بسبب عدم إنجابها ذكرا وتقديم مهر، مضيفة أنها بدأت تتعرض لمضايقات من زوجها بعد إنجاب طفلتها الأولى، ثم طفلتها الثانية ، وأصبحت الأمور أسوأ عندما طلب منها الحصول على المال من والدها وإعطائها له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27367 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا حيوان مو رجل😠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27367 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبكرة النهار يعطونه تأشيرة عمل
ويجيبونه عندنا😓
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الزوج ، سلتوح السلاتيح ,, لابد من تأديبه حتى اللي راسه يطيح ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16343 ] نشر منذ 1 ساعة
متى تنقرض الأشكال ذي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 1 ساعة
صح عليك دنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة
صدق من قال الجاهل عدو نفسة،،وخطر على من حوله.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26103 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 34 دقيقة
ي قلبي البنات والله ما يعرف قيمتها الا من يفقدها
خلي الولد ينفعه لجاءه 😕