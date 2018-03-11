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رجل يشوه وجه زوجته بـ ” ماء النار ” لإنجابها الإناث

رجل يشوه وجه زوجته بـ ” ماء النار ” لإنجابها الإناث
نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي على إلقاء حمض الأسيد ” ماء نار ” على وجه زوجته أثناء نومها لإنجابها الإناث وهو يريد ولدا ، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

وعقب نقل الزوجة لعلاجها في المستشفى، قالت في تصريحات إعلامية ، إن سبب الهجوم المزعوم بسبب عدم إنجابها ذكرا وتقديم مهر، مضيفة أنها بدأت تتعرض لمضايقات من زوجها بعد إنجاب طفلتها الأولى، ثم طفلتها الثانية ، وأصبحت الأمور أسوأ عندما طلب منها الحصول على المال من والدها وإعطائها له.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا الزوج ، سلتوح السلاتيح ,, لابد من تأديبه حتى اللي راسه يطيح ,,

[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 1 ساعة

صح عليك دنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة

صدق من قال الجاهل عدو نفسة،،وخطر على من حوله.

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 34 دقيقة

ي قلبي البنات والله ما يعرف قيمتها الا من يفقدها

خلي الولد ينفعه لجاءه 😕

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