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بالفيديو.. مواطن يوثق انهيارا أرضيا شرق المستظلة

بالفيديو.. مواطن يوثق انهيارا أرضيا شرق المستظلة
عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن ، للحظة وقوع انهيار أرضي محدود، على جانب طريف بويب الرمحية شرق المستظلة.

وأظهر المقطع ، أن هذا الانهيار الأرضي؛ أسفر عن حدوث حفرة كبيرة ذات عمق طويل ، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق ، والمتنزهين بالمنطقة .

ووجه المواطن صاحب المقطع المصور، نداءه للمسؤولين والجهات المعنية بالأمر ، للتدخل على الفور ، وتسوير الموقع .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر من هاالخفوس ,,

,, وراءها ماوراءها ,,

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