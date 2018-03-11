بالفيديو.. مواطن يوثق انهيارا أرضيا شرق المستظلة

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن ، للحظة وقوع انهيار أرضي محدود، على جانب طريف بويب الرمحية شرق المستظلة.

وأظهر المقطع ، أن هذا الانهيار الأرضي؛ أسفر عن حدوث حفرة كبيرة ذات عمق طويل ، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق ، والمتنزهين بالمنطقة .

ووجه المواطن صاحب المقطع المصور، نداءه للمسؤولين والجهات المعنية بالأمر ، للتدخل على الفور ، وتسوير الموقع .

