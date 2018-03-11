بالفيديو.. مواطن يوثق انهيارا أرضيا شرق المستظلة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن ، للحظة وقوع انهيار أرضي محدود، على جانب طريف بويب الرمحية شرق المستظلة.
وأظهر المقطع ، أن هذا الانهيار الأرضي؛ أسفر عن حدوث حفرة كبيرة ذات عمق طويل ، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق ، والمتنزهين بالمنطقة .
ووجه المواطن صاحب المقطع المصور، نداءه للمسؤولين والجهات المعنية بالأمر ، للتدخل على الفور ، وتسوير الموقع .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43874 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر من هاالخفوس ,,
,, وراءها ماوراءها ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5747 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26103 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر