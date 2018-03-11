” بداية ” توضح قصة ” الدحة واللعب مع التيس “

عادل الحربي(صدى):

نفت قناة ” بداية ” ما تردد عن إساءتها لقبيلة عنزة، موضحة تفاصيل اللقطة العفوية خلال تشغيلها شيلة الدحة.

وقالت في بيان لها: إنه في تمام الساعة 2:45 صباحاً من يوم السبت 10/3/2018 تم تشغيل ” شيلة الدحة ” للمتسابقين للترويح عن أنفسهم وبدأوا يتفاعلون كلاً بطريقته، وقام أحد المسابقين بشكل عفوي باللعب مع التيس الذي كان يحمله بدون قصد الإساءة، وإنما كانت حسب قوله حركة عفوية لإضافة نوع من المرح على زملائه.

وأوضحت القناة أن المتسابق قدم اعتذارًا عما بدر منه، حيث إنه لم يكن مرسوماً بقصد، إنما كان بشكل عفوي من المتسابق.

وأضافت: كان الاعتذار في نفس اليوم عصراً، وفي منتصف الليل، وبهذا تؤكد القناة أن ما تم لم يكن القصد به الإساءة لأي قبيلة أو شخص بعينه.

وأكدت القناة أنها استضافت في فقرتها الصباحية مجموعة من المهتمين بالإنشاد من المنطقة الشمالية وتم استعراض الدحة من خلال محترفيها.