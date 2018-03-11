بالصور.. فولكس فاجن تعلن رسميا إيقاف بيتل الخنفساء

برلين(صدى):

بيتل المعروفة بالخنفساء والتي هي إحدى أشهر موديلات فولكس فاجن على مر التاريخ، سيتم قتلها، وذلك كون الشركة لا تنوي إطلاق أي بديل لها في المستقبل.

يأتي هذا حسب فرانك ويلش رئيس تطوير وأبحاث الشركة، حيث أكد الخبر أثناء تواجده في معرض جنيف للسيارات 2018 بقوله: “ جيلين أو ثلاثة كافيين منها، لا يمكن أن تقوم بها 5 مرات ونمتلك بيتل جديدة في كل مرة ” .

قبل الإعلان رسمياً عن إلغاء بيتل، كان يشاع بأن المركبة سيتم إطلاق جيل جديد لها على أن تستند على منصة MEB وتتميز بمولد طاقة كهربائي.

على كل حال، فولكس فاجن لن تمضي قدماً بدون “ موديل أثري ” حيث تنوي إطلاق نسخة إنتاجية في المستقبل من ID Buzz الاختبارية، والتي ستصبح سيارتها الجديدة المستوحاة من موديل كلاسيكي، تحديداً ميكروباص الأصلي.

يضيف ويلش: “ الناس سألوا عن موعد انطلاق إنتاج السيارة -يقصد ID Buzz-، لذا قررنا أن نأخذ هذا الاتجاه.. أفضل لنا من إطلاق أجيال جديدة للبيتل ” .

يذكر أن بيتل حالياً تتوفر في نسختين، كوبيه وكشف والأخيرة سيتم استبدالها بـ T-Roc كابريوليه، على أن تكون الكروس أوفر الكشف بديلة أيضاً عن جولف وإيوس الكشف.

تم تقديمها في 1997 كخليفة للموديل الأصلي، وبيتل الجديدة ظلت في الإنتاج حتى 2011، وفي ذلك الوقت تم استبدالها بجيل آخر.. ولا تزال الخنفساء متاحة حالياً بأساسات جولف Mk6، وهي متوفرة بمحركات بترول وديزل.

يذكر أنه بالأسواق العالمية تتوفر فولكس فاجن بيتل بسعر يعادل 75,000 ريال، ومقرر أن يتم إيقاف إنتاجها خلال العام القادم حسب التقارير.