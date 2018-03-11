أسرة ضحية ” عقد القران بطريف ” تتنازل عن القاتل

نايف السالم(صدى):

قررت أسرة ضحية الطلقة الطائشة خلال عقد القران بطريف ، التنازل عن مطلق النار ، لوجه الله تعالى، معتبرةً أن ما حدث قضاء وقدر، ولكن النيابة رفضت الطلب لضرورة استكمال الإجراءات النظامية.

ويذكر أن الضحية ، هو مواطن عشريني، حضر من عرعر لحضور زواج قريبه غير أنه توفي أمس نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ بعدما أطلق شقيق العريس أعيرة نارية في الهواء تعبيراً عن الفرحة.