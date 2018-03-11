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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

أسرة ضحية ” عقد القران بطريف ” تتنازل عن القاتل

أسرة ضحية ” عقد القران بطريف ” تتنازل عن القاتل
نايف السالم(صدى):

قررت أسرة ضحية الطلقة الطائشة خلال عقد القران بطريف ، التنازل عن مطلق النار ، لوجه الله تعالى، معتبرةً أن ما حدث قضاء وقدر، ولكن النيابة رفضت الطلب لضرورة استكمال الإجراءات النظامية.

ويذكر أن الضحية ، هو مواطن عشريني، حضر من عرعر لحضور زواج قريبه غير أنه توفي أمس نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ بعدما أطلق شقيق العريس أعيرة نارية في الهواء تعبيراً عن الفرحة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا مسلوع هريان تحصله السلاح يبغي واحد قوي لان ارتداده صعب السيطره عليه

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