أسرة ضحية ” عقد القران بطريف ” تتنازل عن القاتل
قررت أسرة ضحية الطلقة الطائشة خلال عقد القران بطريف ، التنازل عن مطلق النار ، لوجه الله تعالى، معتبرةً أن ما حدث قضاء وقدر، ولكن النيابة رفضت الطلب لضرورة استكمال الإجراءات النظامية.
ويذكر أن الضحية ، هو مواطن عشريني، حضر من عرعر لحضور زواج قريبه غير أنه توفي أمس نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ بعدما أطلق شقيق العريس أعيرة نارية في الهواء تعبيراً عن الفرحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27367 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحق العام لايسقط
الي مو قد السلاح لايشيله
أرواح الناس مو لعبة
علشان كمن غشيم
يطلق وبس😐
المر[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مسلوع هريان تحصله السلاح يبغي واحد قوي لان ارتداده صعب السيطره عليه