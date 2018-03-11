بالفيديو.. شاعر يقنع طبيبه بخروجه من المستشفى بطريقة مُضحكة

علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لـ الشاعر عشيان الرويلي، وهو يحاول إقناع طاقم طبي بفكرة خروجه من المستشفى الذي يرقد فيه بمنطقة الجوف، بعد تحسن حالته، بطريقة مُضحكة.

ويظهر المقطع نظم الشاعر المنوم أبياتًا ألقاها أمام الطبيب المشرف على حالته، حيث دعا في قصيدته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللجنود المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة.