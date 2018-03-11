بالفيديو.. حلا الترك تؤدي كلمات أغنيتها الجديدة

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عرضت به كلمات أغنيتها الجديدة .

وظهرت حلا الترك في الفيديو وهي في الأستوديو أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة ” من غيرك حبيبي ” ومن كلمات الأغنية ” من غيرك أحسك مثل الهوا وأشمك .. أريدك كل عمري أفضل جنبك ” .