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بالفيديو.. حلا الترك تؤدي كلمات أغنيتها الجديدة

بالفيديو.. حلا الترك تؤدي كلمات أغنيتها الجديدة
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عرضت به كلمات أغنيتها الجديدة .

وظهرت حلا الترك في الفيديو وهي في الأستوديو أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة ” من غيرك حبيبي ” ومن كلمات الأغنية ” من غيرك أحسك مثل الهوا وأشمك .. أريدك كل عمري أفضل جنبك ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 36 دقيقة

تربية فاسدة من الصغر

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