اختيار الجاسر مستشارًا لوزير الإعلام والمدخلي مديرًا للإخبارية والغامدي مديرًا للأولى

نايف السالم(صدى):

قرر وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد بتكليف جاسر بن عبدالله الجاسر مستشاراً لديه، وخالد بن أحمد مدخلي مديرًا للقناة الإخبارية، وخالد بن حمود الغامدي مديراً للقناة السعودية الأولى.

ويأتي ذلك ضمن الخطة التطويرية للإذاعة والتلفزيون والاستفادة من الخبرات والكفاءات للنهوض بالأداء الإعلامي على الشاشة.

ويذكر أن جاسر الجاسر، عمل مديراً لقناة الإخبارية السعودية، قبل أن يتقرر تعيينه مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام، كما عمل ” خالد مدخلي ” مديرًا للقناة السعودية في محرم الماضي ، وعمل في الإذاعة مذيعًا بالمرتبة السادسة، ثم انتقل إلى قناة ” العربية ” مرورًا بقناة ” الإخبارية ” السعودية والقناة السعودية آخر محطاته قبل أن يتقرر تعيينه مديراً لقناة الإخبارية.

أما عن الإعلامي خالد حمود الغامدي، الذي تقرر تعيينه مديرًا للقناة السعودية، فكان يعمل في مناصب بقناة الإخبارية.