بالصور.. لكزس تخطط لإطلاق يخت “ فائق الفخامة ” بطول 20 متر

طوكيو(صدى):

تعتبر لكزس LS هي بالأساس بمثابة يخت فاخر على اليابسة، لكن صانعة السيارات اليابانية قررت الآن صنع يخت بحري “ فائق الفخامة ” .

سيستوحى من سبورت يخت الاختباري والذي تم الكشف عنه خلال العام الماضي والذي أتى كمشروع بدأته شُعبة تويوتا البحرية، وبعد أن نال إعجاب أكيو تويودا رئيس الشركة، أمر بصنع نسخة منه بشعار لكزس.

اليخت الاختباري الفاخر أتى بطول 12.7 متر ومقصورة فاخرة ذات مقعدين بمحرك لكزس 5 لتر 8 سلندر بقوة 885 حصان، كما أن بُنيته من ألياف الكربون المقواة بالبلاستيك المقوّى ما سمح له بأن يزن 1 طن وحسب.

لم تكن هنالك أي نية لإطلاق نسخة إنتاجية من اليخت، لكن لكزس تحمست للفكرة وبدأت مؤخراً العمل عليه وتقول أنها ستستخدم فيه خبرتها في الهندسة والمعمارية والاعتمادية، مع تقنيات بالغة التطور “ لقد قررنا أن نأخذ خطوتنا الجريئة القادمة بإنتاج يخت كبير جديد كلياً ” ، على أن يصل بطول 19.8 متر بمساحة تكفي لـ 15 فرد.

هذا ومقرر طرح يخت لكزس في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من 2019، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.