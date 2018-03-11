مطار الملك عبد العزيز يقدم 138 جائزة للمساهمين في تعزيز ثقافة التعامل الحسن

نايف السالم(صدى):

قدم مطار الملك عبد العزيز الدولي 138 جائزة للمسافرين والعاملين المساهمين في تعزيز ثقافة التعامل الحسن ، ونفذ 1385 ساعة عمل عبر 59 فريق مهني مدرب ، قامت بـ21 زيادة ميدانية مفاجئة وأجرت ما يقارب 2500 استبيان للمسافرين خلال الشهر الاول من الاطلاق ، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحقيق أعلى درجات الرضا ، ونشر الابتسامة على وجوه جميع العاملين داخل المطار وبين موظفي الشركات المشغلة وحسن التعامل مع المسافرين .

وأكد تركي بن معلوي الذيب مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، تفاعل العاملين بالقطاعات التشغيلية والموظفين في شركات الطيران والمسافرين مع الميثاق الأخلاقي الذي أطلقته إدارة المطار مؤخراً ، والذي اشتمل على 7 مبادرات تواكب النقلة النوعية التي أحدثتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “يحفظهما الله” في جميع القطاعات ، وتدعم مرتكزات رؤية 2030، وبالتواكب مع مشروع “كيف تكون قدوة” الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .

وأشار أن مبادرات المطار ، التي شملت ميثاق المطار القدوة ، وجائزتي المطار القدوة والقطاع الحكومي القدوة ، مبادرة “لنبتسم معاً “، سيارة السعادة ، مشهور في خدمتك ، مقعد السعادة ، ومبادرة “أنت سعودي فلتكن قدوة “، عكست صورة ايجابية وساهمت في زيادة الوعي بنسبة تتجاوز 37% بعد شهر واحد من إطلاقها وفقا للاستطلاع ، مشيراً إلى استخدام أدوات التحفيز المتمثلة في تقديم الجوائز، والتوعية عبر المطبوعات ومكبرات الصوت والزيارات الميدانية المفاجئة للتفتيش والدورات التأهيلية ، والمراقبة والإشراف الدوري كان لها الاثر الايجابي والمساعد على تحسين الاداء .

وقال تركي الذيب ان المطار قدم اكثر من 138 جائزة متنوعة ، سلمت للمسافرين الذين تحلوا بالابتسامة ونشروا القدوة الحسنة من خلال تصرفاتهم الإيجابية ، والعاملين الذين تفانوا في تطبيق الميثاق الأخلاقي وقدموا صورة تساهم في نشر الابتسامة وترسيخ التعامل الحسن بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، سواء في القطاعات الحكومية أو شركات الطيران أو الخدمات الأرضية ، لافتاً إلى أن الجوائز تنوعت بين تذاكر طيران مجانية ، ايجار سيارات فاخرة لمدة 3 أيام مجانية ، وكوبونات لدورات تدريبية والكثير من الجوائز الاخرى .

وأوضح أن عدد الزيارات الميدانية التي جرى تنفيذها منذ اطلاق الميثاق الاخلاقي وصلت إلى 21 زيارة متنوعة من قبل إدارة الحملة والقطاعات المختلفة ذات العلاقة ، حيث تجاوزت ساعات العمل 1385 ساعة منذ الاطلاق الى حينه ، مشيراً إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لقياس حالة الرضا لدى المسافرين بشكل دوري ، حيث تم عمل أكثر من 2500 استبيان لقياس الأثر الذي تركته المبادرات السبع ومدى الوعي والشعور بتحسن الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ 12 جولة استقصاء منذ الانطلاق وعلى كافة الصالات التابعة للمطار .

ونوه الذيب إلى أن فريق العمل القائم على تنفيذ الحملة منذ انطلاقتها يصل الى 59 كادر مهني ، يقوم على تنفيذ الاعمال الميدانية والإدارية والإشراف والاستقصاء والعمليات التشغيلية والفنية والتوثيقية ، لافتاً إلى حجم الدعم الإلكتروني للمشروع ، حيث تجاوزت نسبة التفاعل 49% مع المبادرات ، من خلال قياس الأثر الإلكتروني للميثاق الأخلاقي والمبادرات السبع ، مشدداً على حرص كافة الجهات المعنية والشركات المشغلة لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين وتحقيق أعلى درجات الرضا.