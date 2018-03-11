لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات الملاحق

ماجد محمد(صدى):

حددت إدارة لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم ، اليوم الأحد ، مواعيد مباريات الملاحق بين الدرجات الثلاث ، على خلفية قرار مجلس الإدارة بزيادة عدد الأندية خلال الموسم المقبل .

وأشارت اللجنة ، إلى أنه فيما يتعلق بملحق دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة ، ستكون مباراة الذهاب لهم على أرض فرق الدرجة الثانية ، يوم الجمعة الموافق 30 مارس الجاري ، بينما تكون مباريات الإياب على أرض دوري فرق الدرجة الثالثة ، يوم الجمعة الموافق 6 أبريل القادم .

وأوضحت ، أنه فيما يخص ملحق دوري الأمير محمد بن سلمان ، لأندية الدرجة الأولى ، ودوري الدرجة الثانية ، فمباريات الذهاب ستكون على أرض فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، يوم السبت الموافق 28 أبريل المقبل ، بينما يكون الإياب على أرض فرق دوري الدرجة الثانية ، يوم السبت الموافق 5 مايو القادم .

وبخصوص ملحق دوري المحترفين ، ستكون مباريات الذهاب على أرض أندية دوري المحترفين يومي الخميس والجمعة الموافقان 26 و27 أبريل المقبل ، فيما سيكون الإياب على أرض فرق دوري الأمير محمد بن سلمان ، لأندية الدرجة الأولى ، يومي الخميس والجمعة الموافقان 3 و4 مايو القادم .

ولفتت لجنة المسابقات ، أن كافة الفرق ستدخل مباريات الملحق ، بسجل نظيف وخالي من البطاقات الصفراء ، بينما تستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية داخل الملحق .