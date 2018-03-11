تحليل الجولة الثامنة عشر من دوري الصالات السعودي

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

الاتفاق يحلق وحيدا في الصدارة

نتائج الجولة

فوز النهضة على الصقور 5×3

فوز الجبلين على الخالدي 8×4

الاتفاق يهزم الريان 8×3

تعادل رضوى مع المجد 5×5

العرض يهزم القادسية 5×3

الشعيب يتعادل مع مصدة 3×3

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النهضة xالصقور

• الملعب صالة نادي النهضة الدمام .

• التوقيت تم تقديم المباراة إلى الساعة الثانية ظهرا .

• النهضة يسعى إلى تحسين مركزه .

• الصقور يلعب فقط لتكملة الدوري وعدم الانسحاب .

• المباراة كانت من طرف النهضة الذي فاز بها 5×3.

• وصل النهضة إلى المركز السادس و24نقطة .

• الصقور ودع الدوري الممتاز .

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الجبلين x الخالدي

• الملعب صالة إستاد حائل .

• التوقيت 4:30عصرا .

• الجبلين يحاول الابتعاد عن فرق المؤخرة .

• الخالدي يحاول تحسين مركزة .

• المباراة انتهت بفوز الجبلين 8×4 .

• سجل للجبلين المناكد 4 وكاريكا 2 وعادل 2.

• الجبلين صعد إلى المركز السابع و23نقطة .

• الخالدي إلى الثامن 22نقطة .

الاتفاق x الريان

• الملعب صالة إستاد حائل .

• التوقيت الساعة 3عصرا .

• الاتفاق يبحث عن الصدارة .

• الريان يكافح من اجل الابتعاد عن خطر الهبوط .

• الاتفاق كان متسيد للمباراة رغم غياب ابرز لاعبين الاتفاق الدولي يحي الشهري بسبب الإصابة .

• الريان يغيب عنه افضل لاعبين بسبب الإيقاف والأخر بسبب الإصابة .

• الاتفاق تمكن من الفوز وتسجيل ثمانية أهداف .

• سجل للاتفاق البرازيلي سوزا ها ترك وعلوني ودهل هدفين لكل منهم والفرشان هدف .

• التحكيم كان مقبولا .

• حارس الريان منع الاتفاقين من زيادة الغلة الاتفاقية واستبسل في مرماه .

• الاتفاق في صدارة الدوري و51نقطة و124هدف بفارق 9نقاط عن اقرب منافسيه .

• الريان إلى المركز العاشر و15نقطة .

• الريان مهدد بخطر الهبوط بشكل كبير والمباريات القادمة أمام القادسية صاحب المركز الثاني .

• نجومية محترف الاتفاق البرازيلي سوزا تستمر لاعب شكل فارق كبير مع فريق الاتفاق .

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رضوى x المجد

• الملعب صالة نادي المجد .

• التوقيت 4عصرا .

• المباراة كانت ديربي وكانت قوية جدا .

• المجد يسعى إلى الهروب من خطر الهبوط وكان يبحث عن الفوز بكل الطرق .

• رضوى يريد ان يضع قدميه في الأمان .

• رضوى دخل المباراة ويملك 19نقطة .

• المجد يملك 12نقطة .

• المباراة انتهت بتعادل 5×5.

• الشوط الأول انتهى 2×2.

• التحكيم كان ضعيف جدا ولا يستطيع تطبيق القانون او اتخاذ قرارات سليمة .

• المجد كان يستحق الفوز في هذه المباراة .

• المجد يملك مجموعة مميزة من اللاعبين كما قلنا سابقا يحتاجون الى الدعم المادي والمعنوي .

• نجم المجد عمر الحجوري كان مميز في المباراة .

• سجل للمجد عمر الحجوري هدفين وعبادي 1والشيباني 1 وريان 1.

• بهذه النتيجة رضوى إلى النقطة20والمركز9.

• المجد إلى النقطة 13والمركز 11.

• هل يبقى المجد وهل يكون هناك دعم لهذا الفريق ولو بلاعب محترف جيد .

مباراة الجولة العرض x القادسية

هذه المباراة تعتبر من اقوي مواجهات الجولة وبالفعل كما توقعنا .

• الملعب صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض .

• التوقيت الساعة الثالثة عصرا .

• القادسية دخل المباراة وهو في المركز الثاني و42نقطة .

• القادسية يبحث عن استمرار المنافسة مع الاتفاق ومطاردته .

• العرض كان في المركز الخامس و30نقطة .

• العرض احرج المتصدر الاتفاق في الجولة الماضية وخسر منه بصعوبة,

• العرض فريق متطور جدا وعمل كبير من مدرب الفريق احمد حمدي .

• المواجهة الأولى في الدور الأول فاز القادسية على العرض 4×3بصعوبة كبيرة .

• المباراة كانت حذرة وتخوف من الفريقين وترقب حتى وصلت إلى الدقيقة 13 قبل ان يسجل العرض الهدف الأول .

• بعد هذا الهدف تغير شكل المباراة وانفتح اللعب .

• القادسية يعادل عن طريق النجم طارق بعد خطأ وتردد من مدافع العرض الذي كان يجب عليه ان يقابل لاعب القادسية الذي وجد نفسه أمام مرمى العرض ويسدد بقوه .

• العرض يعود ويسجل الهدف الثاني وهدف جميل .

• يعود نجم القادسية طارق ويعادل للقادسية مرة أخرى .

• أصبحت المباراة سجال بين الفريقين هجمة للغرض وهجمة للقادسية .

• قبل نهاية الشوط الأولى سجل العرض الهدف الثالث .

• بعده يضيع العرض فرصة خطيرة والعارضة تنقذ القادسية من هدف محقق .

• الشوط الأول ينتهي بتقدم العرض 3×2 .

• بداية الشوط الثاني حتى الدقيقة 12العرض متقدم .

• في الدقيقة 12:30سجل العرض الهدف الرابع .

• مدرب القادسية يلجأ إلى اللعب بالبور بلي الدقيقة 16من الشوط الثاني .

• قبل نهاية المباراة بدقيقتين العرض يسجل الخامس .

• الشيخ يسجل الثالث للقادسية.

• القادسية يواجه صعوبات كبيرة لسيطرة على تكتيك العرض وسرعة لاعبيه وخاصة محسن والرديني.

• القادسية لم يكن في يومه ابدآ.

• برز من العرض فهد الرديني بشكل كبير ومحسن فقيهي والحارس مقعد الدوسري .

• القادسية برز منه النجم طارق الذي سجل هدفين .

• المحترف البحريني دون المستوى ولم يقدم شي يذكر في هذه المباراة ولم يكن في رتم المباراة العالي من العرض .

• المباراة انتهت للعرض 5×3.

• العرض إلى المركز الرابع و33نقطة .

• القادسية في المركز الثاني و42نقطة ولدية مباراة مؤجلة مع المجد .

• التحكيم كان سيئ جد وليس لديه أي خلفية في قانون كرة قدم الصالات (مسك اللاعب من القميص من الخلف )

القانون يقول على الحكم ان (يشهر البطاقة الصفراء للسلوك الغير الرياضي عندما يمسك اللاعب منافسه لمنعه من تملك الكرة أو أخذ مكان اخر مميز).

• تهديده لمدرب العرض بصوت عالي جدا سمعه كل من في الملعب انه سيطرده بعد مطالبته بمنح لاعب القادسية انذرا بقولة انه لايقهم القانون .

• نفس الحالة للاعب العرض واحتجاج لاعبي القادسية ونفس الكلام .

• التحكيم كاد ان يتجه بالمباراة إلى مالا تحمد عقباه خاصة بعد طرد حارس القادسية الاحتياطي الذي دفع ثمن تشنج حكم المباراة الثالث وكانت المباراة في نهايته وكان على الحكم ان يحتوى الموقف بصورة احترافية وعدم الوقوف في وجه اللاعب بهذه الطريقة المستفزة .

• الروح الرياضية بين الفريقين كانت موجودة وروح البطل من القادسية بتهنئة منافسهم العرض .

• مدرب العرض قدم لنا فريق قوي سريع منافس انتظروه في الموسم القادم بشرط

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الشعيب x مصده

• الملعب صالة الهيئة العامة للرياضة .

• التوقيت الساعة 4:30عصرا.

• المباراة كانت لتحسين المراكز للفريقين .

• مصدة يلعب بقيادة عبدية المدرب واللاعب .

• الشعيب ومشكلة ضياع الفرصة السهلة .

• مصدة غياب كامل لنجومه ومع هذا عبدية ويزيد ونجم المواليد وهيب كانوا بالموعد .

• المباراة كانت هادئة جدا ويتضح ان البعد عن المنافسة من الفريقين مؤثر على رتم المباراة.

• في الدقيقة الثامنة نجم الشعيب الغامدي يسجل الأول .

• تحرر مصدة نوع ما وبدأ في التقدم إلى الأمام ويحصل على ركلة جزاء سجلها مصدة .

• انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1×1.

• في الشوط الثاني ارتفعت سرعة المباراة مصدة يعاني على مستوى البدلاء .

• الشعيب يعاني على مستوى التسجيل .

• مصدة وصلت النتيجة إلى التعادل 2×2.

• يزيد يضيف الهدف الثالث لمصدة .

• الشعيب يعادل عن طريق دشوق .

• مصدة يحصل في الثواني الأخيرة على ركلة عشر متر تضيع برعونة .

• الشعيب حصل على خطأ وفرصة للفوز تضيع .

• انتهت المباراة بتعادل الفريقين 3×3.

• الشعيب إلى المركز الثالث و 37نقطة والمركز الثالث.

• مصدة إلى المركز الخامس و 32نقطة .