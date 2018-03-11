زوجة في دعوى خلع ” سرق ملابسي وسحرني لأتزوجه “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها، بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة، مؤكدة ” زوجي سرق ملابسي قبل الزواج واستخدمها في أعمال سحر لأتزوجه ” .

وأكدت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنني متزوجة منذ عدة أشهر وكنت أعيش مع زوجي حياة سعيدة وهادئة، ولكن شابها الخوف والكره بعد أكتشافي قيامه بأعمال سحر لكي أقبل الزواج به حيث أنه تقدم لي مرتين ورفضته لضعف شخصيته فأنا أ‘رفه جيداً لأنه جارنا في نفس الشارع الذي نسكن به.

واضافت الزوجة ، عندما كنت أجمع مستلزمات المنزل للانتقال إلى منزل آخر، فوجئت بشيء غريب، حيث رأيت قِطعًا من ملابسي مقطوعة وملطخة بدماء وملفوفة على شكل حجاب.

وأشارت إلى أنها عندما فتحت الحجاب، وجدت اسمها واسم زوجها وسط طلاسم وكتابات غريبة لم تتمكن من قراءتها، فسالت زوجي عنها ولكنه أنكر في البداية، واعترف بعد ذلك بسرقته قِطعًا من ملابسي لعمل أعمال سحر لأقبل الزواج”.

واستطردت قائلة ، لم أصدق أن زوجي لجأ إلى السحر كي يتزوجني، كما أنه حاول استعطافي كي أسامحه من أجل طفلنا المنتظر، لكني لا أستطيع العيش معه مرة أخرى .