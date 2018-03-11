كوريا الجنوبية تطالب تركيا بالاعتذار العلني لإساءتها للرئيس

سول(صدى):

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مطالبتها قناة ” شو تي في ” التركية، بالاعتذار عن تصرفها المشين، وذلك باستخدام صورة رئيس كوريا الجنوبية ” مون جيه إن ” ، في البرنامج التلفزيوني حول اغتيال الخادمة الفلبينية.

أتى ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، والتي قالت فيه: ” بصدد المخالفة الجدية، توجهت حكومة كوريا الجنوبية بسلسلة من النداءات إلى القناة التلفزيونية عبر سفارتها في تركيا للاعتذار علنًا أو عن طريق نشر العناوين الفرعية، وكذلك اتخاذ الإجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا ” .

وأشار البيان، إلى أن القناة أرسلت لها فورًا رسالة تضمنت الاعتذارات، متعهدة بمنع تكرار ذلك، وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة كوريا الجنوبية تريد أن تكون اعتذارات القناة ” علنية ” .

جدير بالذكر، أن قناة تلفزيونية تركية، كانت قد عرضت برنامجًا حول اغتيال خادمة من الفلبين، واستخدم منتجو البرنامج، صورة رئيس كوريا الجنوبية ” مون جي إن ” ، كصورة لرجل مشتبه به بقتل هذه المرأة، وذلك نهاية فبراير الماضي.