بالصور.. أول ظهور لـ ” بي إم دبليو الفئة السابعة 2020 ” بتصميم الفئة الثامنة

متابعات(صدى):

ظهرت صور تجسسية جديدة تستعرض فيس ليفت بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة.

نظرة واحدة عليها تكفي لتأكيد أن مصممو بي إم دبليو تأثّر تصميمهم بالفئة السابعة بأحدث السيارات الاختبارية التي أطلقوها، وبناءً عليه يمكننا توقع قدوم شبك كُلى أمامي أكبر ممّا هو عليه حالياً مع حصولها على فتحات عمودية نشطة لديها القدرة على الإغلاق والفتح لتحسين الديناميكا الهوائية.

بالإضافة إلى ذلك، تبدو المصابيح الأامامية والخلفية أنحف من موديلات بي إم دبليو الحالية، حيث ستكون أكثر تشابهاً مع سيارات الفئة الثامنة الاختبارية.

المصدات عدوانية بالواجهة الأمامية والخلفية، لكن يجدر الذكر بأن ما نراه هنا هو نموذج اختباري لموديل V12، لذا فالفئات الأقل تكلفة منها نتوقع أن لا تكون تغييراتها بارزة إلى هذا الحد.

على ناحية التغييرات الداخلية، ستحظى المقصورة بعدادات قياسات رقمية مستوحاة من بي إم دبليو الفئة الثامنة الاختبارية، وهي نقطة إيجابية ستساعدها في تحدي مرسيدس بنز S-Class.

هذا ومتوقع تدشين بي إم دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة خلال العام المقبل، على أن تطرح بالأسواق العالمية في نهاية العام نفسه.