كفى توعي طلاب كليات نياجرا والتقنية بمخاطر التدخين

نايف السالم(صدى):

نفذت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف البرنامج التوعوي (جيل) لطلاب الكلية التقنية و كلية نياجرا الكندية.

البرنامج الذي استمر ليومين استفاد منه ٢٠٠ طالب و مدرب وقد شمل عرضا مرئيا احتوى على احصائيات تبين حجم اخطار التدخين والمخدرات ومشاهد لأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة، كما زار الطلاب عيادة كفى المتنقلة وشاهدوا كيفية العلاج.

من جهته شكر مدير كفى الطائف الاستاذ عبدالله الشهري الجهات المتعاونة مع الجمعية وفتحت أبوابها للفريق التوعوي موضحا ان هذه البرامج تقود العشرات الى عيادات كفى الثابتة لاجل تلقي العلاج فور انتهاء البرنامج.