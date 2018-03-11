إعادة المسن الفلسطيني لذويه بعد يومين من فقدانه في المدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من إعادة المسن الفلسطيني عبدالله محمود أحمد حنني، والذي يعاني من الزهايمر، إلى عائلته، وذلك بعد أن اختفى لمدة يومين في المدينة المنورة.

حيث استطاع رجل أمن يقظ من التعرف على المسن في إحدى نقاط التفتيش بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك إثر البلاغ المقدم إلى الشرطة بفقدانه.

وقام رجال الأمن بإعادته إلى عائلته والتي تقطن أحد الفنادق المجاورة للحرم النبوي، مؤكدين أنه بصحة جيدة.

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء المسن ضمن مجموعة من المعتمرين الفلسطينيين، وكان يرافقه شاب، والذي فقده أثناء أداء صلاة الفجر الجمعة الماضية.

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