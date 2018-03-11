طريقة للتخلص من إدمان الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل

لندن(صدى):

قدمت الحكومة البريطانية، اقتراحًا يفيد في التخلص من إدمان الأطفال لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي و الإنترنت، وهو الأمر الذي بات منتشرًا بشكل كبير بين الأطفال بأنحاء العالم.

حيث اقترحت بريطانيا، تحديد أوقات معينة للأطفال، يمكنهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلالها فقط، بغرض الحد من الآثار السلبية لهذه المواقع عليهم.

ومن جانبه، أوضح مات هانكوك، وزير الثقافة البريطاني أنه من الممكن وضع أزمنة محددة للأطفال، لتصفح مواقع مثل ” فيسبوك ” و” إنستجرام ” و” سنابشات ” ، طبقًا لأعمارهم.

وقال ” هانكوك ” : ” هناك قلق حقيقي بشأن الوقت الذي يتعرض خلاله الأطفال إلى الشاشات والتأثير السلبي الذي قد يحدث على حياتهم ” ، مضيفًا: ” بالنسبة للبالغين، ليس من الضروري تحديد الوقت المقضي على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بالنسبة للأعمار المختلفة، فمن الصحيح أن يكون هناك وقتا محدد ” .