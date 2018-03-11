بالفيديو.. إيران تبني ” كعبة ” على أراضيها.. وقطر تطوف حول المجسم المزيف
استنكر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، بناء مجسم يشبه ” الكعبة الشريفة ” في إيران؛ وإقامة شعائر العمرة والطواف حول مجسم الكعبة المزيفة الإيرانية التي تم افتتاحها أمس.
ووجه ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” رسالة إلى مؤيدي إيران والمدافعين عنها، قائلًا ” أهم شي اللي عند الكعبة الايرانية لابسين شماغ وثياب .. و اللي قال عن إيران شريفة بيحج و يعتمر لها “.
وربط ” عبداللطيف ” تسمية قطر الذراع الأيمن لإيران في المنطقة باسم ” كعبة المضيوم ” بأصحاب الشماغ الذين يطوفون حول الكعبة المزيفة، معلقًا ” الله ياخذهم و ياخذ من حالفهم .. هالحين فهمنا ليش قطر سمّوها كعبة المضيوم “.
ايران خلصوا من بناء كعبتهم وتم الإفتتاح امس وكانت اول عمرة أمس ..
اهم شي اللي عند الكعبه الايرانية لابسين شماغ وثياب .. و اللي قال عن #إيران شريفه بيحج و يعتمر لها .
الله ياخذهم و ياخذ من حالفهم .. هالحين فهمنا ليش #قطر سمّوها #كعبة_المضيوم . pic.twitter.com/gMm3THN1rw
— 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) March 11, 2018
مامادو[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 1 ساعة
صلي على الحبيب قلبك يطيب
اللهم صل على محمد
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذهم اخذ عزيزاً مقتدر … حتى اليهود ماتسوي سواتهم ..
القطريين والايرانيين اوسخ من بعض خنازير 😷🐽🐷
الابهاوي[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههه
باقي الجمرات
العقبة الكبرى الخميني
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8402 ] نشر منذ 10 دقائق
«شريفة» مايلحقها مشاريه مرفوع عنها القلم ، الحمدلله ع نعمة “العقل”!
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5741 ] نشر منذ 1 دقيقة
ياربي لك الحمد ع العقل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5741 ] نشر منذ 1 دقيقة
ياربي لك الحمد ع العقل