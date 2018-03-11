بالفيديو.. إيران تبني ” كعبة ” على أراضيها.. وقطر تطوف حول المجسم المزيف

طلال الضوي(صدى):

استنكر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، بناء مجسم يشبه ” الكعبة الشريفة ” في إيران؛ وإقامة شعائر العمرة والطواف حول مجسم الكعبة المزيفة الإيرانية التي تم افتتاحها أمس.

ووجه ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” رسالة إلى مؤيدي إيران والمدافعين عنها، قائلًا ” أهم شي اللي عند الكعبة الايرانية لابسين شماغ وثياب .. و اللي قال عن إيران شريفة بيحج و يعتمر لها “.

وربط ” عبداللطيف ” تسمية قطر الذراع الأيمن لإيران في المنطقة باسم ” كعبة المضيوم ” بأصحاب الشماغ الذين يطوفون حول الكعبة المزيفة، معلقًا ” الله ياخذهم و ياخذ من حالفهم .. هالحين فهمنا ليش قطر سمّوها كعبة المضيوم “.