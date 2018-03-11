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  3. بالفيديو.. إيران تبني ” كعبة ” على أراضيها.. وقطر تطوف حول المجسم المزيف

بالفيديو.. إيران تبني ” كعبة ” على أراضيها.. وقطر تطوف حول المجسم المزيف

بالفيديو.. إيران تبني ” كعبة ” على أراضيها.. وقطر تطوف حول المجسم المزيف
طلال الضوي(صدى):

استنكر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، بناء مجسم يشبه ” الكعبة الشريفة ” في إيران؛ وإقامة شعائر العمرة والطواف حول مجسم الكعبة المزيفة الإيرانية التي تم افتتاحها أمس.

ووجه ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” رسالة إلى مؤيدي إيران والمدافعين عنها، قائلًا ” أهم شي اللي عند الكعبة الايرانية لابسين شماغ وثياب .. و اللي قال عن إيران شريفة بيحج و يعتمر لها “.

وربط ” عبداللطيف ” تسمية قطر الذراع الأيمن لإيران في المنطقة باسم ” كعبة المضيوم ” بأصحاب الشماغ الذين يطوفون حول الكعبة المزيفة، معلقًا ” الله ياخذهم و ياخذ من حالفهم .. هالحين فهمنا ليش قطر سمّوها كعبة المضيوم “.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 1 ساعة

صلي على الحبيب قلبك يطيب
اللهم صل على محمد

[ عدد التعليقات: 3647 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ياخذهم اخذ عزيزاً مقتدر … حتى اليهود ماتسوي سواتهم ..
القطريين والايرانيين اوسخ من بعض خنازير 😷🐽🐷

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 29 دقيقة

ههههههههههه

باقي الجمرات
العقبة الكبرى الخميني

[ عدد التعليقات: 8402 ] نشر منذ 10 دقائق

«شريفة» مايلحقها مشاريه مرفوع عنها القلم ، الحمدلله ع نعمة “العقل”!

[ عدد التعليقات: 5741 ] نشر منذ 1 دقيقة

ياربي لك الحمد ع العقل

[ عدد التعليقات: 5741 ] نشر منذ 1 دقيقة

ياربي لك الحمد ع العقل

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