أمل العنقاوي تحدث طفرة في إطلالات المرأة السعودية الفترة القادمة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصممة الأزياء أمل عنقاوي عن خطة تغيير ملحوظة في إطلالات المرأة السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن هناك مرحلة كبيرة وانطلاقة جديدة للمرأة السعودية، والتي ستشهد تغييرًا في الزي، مؤكدة أنه بعيدًا عما تشهده السعودية الآن، فإنهن دائمًا مواكبات للموضة منذ فترة طويلة.

وأكدت عنقاوي هذا من خلال مهرجان الموضة العربية في دورته الثانية، حيث أن بعض المناطق ملتزمة بزي معين في السعودية إلا أن هناك أفضل تصاميم للعباءات داخل المملكة.