مدرسة الثانية عشر للبنات تنظم زيارة لـ ” التأهيل الشامل ” بمكة

نايف السالم(صدى):

استقبل قسم الرعاية النهارية التابع لمركز التأهيل الشامل بمكة يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٦/٢٣صباحا المدرسة الثانية عشرا (١٢)مقررات للبنات وذلك تفعيلا لدور الشراكة المجتمعية التطوعية .

وقد تكون الفريق من١٠ طالبة بالاضافه إلى معلمتان.

هدفت الزيارة إلى تعريف الطالبات بذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وممارسة بعض المهارات الرياضيه والالعاب التي تناسب أعمارهم والمسابقات المناسبه لهم .

في ختام الزيارة قدمت الطالبات لأطفال الرعاية بعض الهدايا المغلفة بالمحبة والامتنان لاستقبالهم والتجاوب معهم .