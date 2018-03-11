انطلاق مناورات الصداقة 2018 بين القوات السعودية والجيش الأمريكي

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم الأحد في المنطقة الشمالية مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الامريكي ( الصداقة 2018) الذي يعد النسخة الرابعة من تمارين الصداقة friendship exercise. ويمتد هذا التمرين لعدة أسابيع ويأتي بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتوحيد إجراءات التخطيط وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة في ظروف الحرب المختلفة واساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية .

وقد تحدث مساعد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن احمد الزهراني قائلا:

تمرين الصداقة ٢٠١٨ من التمارين المهمة والتي تحرص عليها قيادة القوات البرية وتؤدى بشكل سنوي ومنتظم، هذه التمارين اثبتت فعاليتها في رفع جاهزية الوحدات وقياس القدرة القتالية لها ومن المميز في هذا التمرين استخدام التقنية الحديثة مثل الطائرة بدون طيار واستخدام عدد من المعدات الثقيلة والمتوسطة وهذا يعطينا همة وعزيمة ان يكون هذا التمرين على مستوى عالي من النجاح.

كما قال العميد الركن حمدان حمود الشمري :

بأن تمرين الصداقة ٢٠١٨ هو امتداد لتمارين سابقة يتم من خلاله التدريب على من العمليات العسكرية وذلك لتوحيد القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات سواء في الحرب التقليدية وغير التقليدية وهذا يَصْب في مصلحة قواتنا المسلحة على جميع المستويات.

وقد تحدث مدير تمرين الصداقة العميد الركن فارس بن نايف المطيري قائلا : « نسعد في هذا الْيَوْمَ بتواجدكم بتمرين الصداقة ٢٠١٨ بالمنطقة الشمالية ان هذا التمرين ذو أهمية عالية واحترافية مميزة بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين الجانبين لتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة والتدريب على القتال في ظروف الحرب النظامية وغير النظامية باستخدام منظومة الأسلحة المشتركة، لقد بذلت جهود لانجاح التمرين ونتطلع لتحقيق الأهداف التدريبية التي وضعت لتمرين الصداقة ( ٢٠١٨) .

كما تحدث من الجانب الامريكي المقدم :Kristopher Howell قائد كتيبة الدبابات الامريكية قائلا : تمرين الصداقة هو عبارة عن قيام شراكة بين قواتنا المسلحة والقوات السعودية وذلك لبناء وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الطرفين ، فهذا التمرين مهم جدا وهو شرف كبير ان يتم دعوتنا للسعودية ونحن ممنونين جدا لحفاوة الضيافة التي لقيناها وهذا التمرين وهذه الصداقات مهمة لنا بشكل كبير .