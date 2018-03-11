‏أمير ⁧‫الشمالية ‬⁩يدعو للعمل على تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة 

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في مقر الإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد.

وناقش سموه مؤشرات أداء أمانة المنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030, ودعا إلى أهمية أن تقدم الأمانة خطة عمل لرفع مستوى مؤشرات قياس الأداء, والعمل على تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني لتلبية تطلعات القيادة والمجتمع المحلي على حد سواء.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتهيئة البيئة التنموية المحفزة للقطاعات الاقتصادية كافة, انطلاقاً من التخطيط الحضري السليم, وذلك في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جانبه أعرب المهندس الراشد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي وجميع قطاعات المنطقة.