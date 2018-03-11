قائد قوة الأمن بالرياض يفتتح برنامج القوات المسلحة للوقاية من المخدرات

سعيد العجل(صدى):

افتتح قائد قوة الأمن والحماية الخاصة /المكلف العميد الركن /ابراهيم بن ناصر الشيبان اليوم, برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات الرياض.

و رحب بالضيوف والجهات المشاركة في افتتاح برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بقوة الامن والحماية الخاصة وتقدم بالشكر لسعادة رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة ومدير عام مصلحة الجمارك السعودية ومدير ادارة مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة والجمعية الوطنيه لمكافحة المخدرات وجمعية نقاء وجميع العاملين على نجاح هذا البرنامج وفقاً للتوجيهات الكريمة بالحرص على مثل هذه البرامج.

والقى مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم بن فارس بن طوالة كلمة استعرض فيها انتشار ظاهرة المخدرات على المستوى الدولي، مشيراً إلى تنبه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لهذا الأمر من خلال محاربة ظاهرة المخدرات في الداخل والحيلولة دون دخولها البلاد .

فلقد اصبحت مشكلة المخدرات مشكلة عالميه خطيرة وخطراً حقيقياً على المجتمع الدولي الذي استشعر الأخطار الناتجة عن انتشارها فبدأت الجهود حثيثة لدرء خطرها والتصدي لمكافحتها.

من جانبه قدم مدير مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف العقيد الطبيب فواز بن صبيان العتيبي, إيجازاً عن البرنامج وآليته والهدف منه في زيادة التوعية لأفراد القوات المسلحة، مبيناً أن البرنامج صمم وفق إستراتيجية تخصصية شاملة ووفق أطار زمني، للوحدات العسكرية كافة.

بعد ذلك تسلم قائد قوة الأمن والحماية الخاصة درعاً من إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة, ثم افتتح قائد قائد قوة الأمن والحمايه الخاصة المعرض المصاحب لفعاليات البرنامج .

ويشمل البرنامج الذي سيستمر خمسة أيام العديد من الجلسات التي تسلط الضوء على ماهي المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، ودور قيادة القوة في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل, والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، إضافة إلى الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي الى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات .