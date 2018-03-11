5 أطعمة مهمة لمنع تساقط الشعر

متابعات(صدى):

تعاني كثيرات من مشكلة تساقط الشعر ويحاولن بكل الطرق الحافظ على قوته، إذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل الأطعمة التي تزيد من كثافة الشعر .

1- المكسرات

المكسرات تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين e، والذي بدوره يغذي الشعر، بجانب حمايته من الجفاف والتقصف وغيرها من المشكلات التي قد تصيب الشعر، علاوة على أن هذا الفيتامين يعالج الجذور ويزيد كثافته، لذا عليك تناول كمية من المكسرات يوميا إذا كنت ترغبين بشعر صحي ولامع.

2- البيض

يحتوي البيض على فيتامين b وa، لذلك يساعد في عدم ظهور الشعر الأبيض، كما يحمي الشعر من التقصف، ويساعد على نموه، بجانب أنه يعمل على تقوية الجذور.

3- الخضروات الورقية

تمد الخضروات الورقية مثل السبانخ، والجرجير، الشعر بالكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم، بجانب أن تناولها يساعد الجسم على إفراز غدد دهنية تسهم في ترطيب الشعر، لاحتوائها على كل من فيتامين a، وc.

4- سمك السلمون

السلمون يساعد في زيادة صحة فروة الرأس، ويعتبر أكبر مصدر للكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تفيد الشعر بشكل كبير، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية ” أوميجا 3 ” ، بجانب أنه غني بالحديد والبروتين، لذلك عليك تناول السلمون كلما سمحت لك الفرصة.

5- الدجاج

يمتلك الدجاج نسبة كبيرة من البروتين يحتاجها الجسم، لذلك يجب تناول لحم الدجاج لأنه سيعود على شعرك بالنفع تدريجيا.