فنون الأحساء تطلق مهرجان الأفلام الاجتماعية 

احمدالحذيفي (صدى):

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بالأحساء مهرجان الاحساء للأفلام الاجتماعية القصيرة وبرعاية من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الانسانية وبالتعاون مع غرفة الاحساء وذلك في المؤتمر الصحفي بالغرفة التجارية بالاحساء والذي حضره كل من عبدالله النشوان أمين غرفة الاحساء ومدير جمعية الثقافة والفنون بالاحساء علي الغوينم عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الانسانية وكذلك خالد القحطاني ممثل غرفة الاحساء والدكتور محمد البشير وجمع من الاعلاميين والمهتمين .

كما تم إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان والذي يتيح للمشاركين التقديم للمشاركة بعرض أفلامهم وكذلك إمكانية حجز التذاكر ، كما يقدم المهرجان جوائز قيمة لأصحاب المراكز الاولى من خلال لجان تحكيم متخصصة مع تقديم ورش عمل منها ورشة (صناعة الفلم الوثائقي) و (مهارات التمثيل) .

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون بالاحساء علي الغوينم لمجلس إدارة الغرفة التجارية على تعاونهم وإستضافتهم للمؤتمر الصحفي و أضاف الغوينم بأن دعم ورعاية الشيخ عبدالمنعم الراشد للمهرجان سوف تساهم في إثراء المحتوى الفني والثقافي في المملكة وتأتي تأكيداً على أهداف الجمعية والتي تسعى دائما لتحقيقها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وبين ” الغوينم ” أن هذا التعاون سيكون الأساس الذي تنطلق منه العديد من المشاريع والبرامج الثقافية والفنية بالجمعية والتي تخدم جميع اللجان التشكيلية والتراثية والثقافية والتصوير الضوئي .

فيما صرّح الأستاذ الشيخ عبدالمنعم بن راشد الراشد بأن الشركة تحرص على دعم وتنمية الجانب الثقافي والفنون في المجتمع من خلال اكتشاف المواهب ورعايتها منطلقين من إيمان وحس وطني بأهمية تمكين المجتمع من المناشط الفنية والثقافية وأثرها الايجابي في إثراء المهارات والإمكانيات الذاتية الكامنة في مجتمعنا، في سبيل تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030 والتي تأكدت على دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، مؤكدين في الوقت نفسه بأن الأحساء تزخر بالعديد من المواهب المتميزة والتي تميزت على مستوى العالم وكانت ولازالت منبع للفنون الثقافات .