سائحة تلد طفلها في مياه البحر
شهدت إحدى الشواطئ المصرية في جنوب سيناء ، أغرب حالة ولادة لسائحة داخل البحر ما أثار ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت فاجأت آلام المخاض المرأة أثناء سباحتها في مياه البحر مما جعلها تضع طفلها بمساعدة والدها وزوجها بالمياه، وبينما ظهر الأخيران يخرجان من المياه حاملين الطفل والحبل السري ما زال معلقا به وكذلك مشيمته، خرجت الأم من المياه وهي تضحك .
وأكدت وسائل إعلام مصرية ، أنه كان في استقبال المولود طفلة صغيرة فقط على الشاطئ، ويذكر أن عمليات الوضع بالمياه انتشرت مؤخرا وتعد من أسهل طرق الولادة بدون ألم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43860 ] نشر منذ 1 ساعة
ذرقته الماخوذه كأنه فرخ بريعصي ,,
.. الله من ضرب المخارق وشرب السم الحارق ,,
,, جابت للعالم ارهابي جديد ,, عساكم للساحق الماحق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27362 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله
طلعت وهي تضحك
وحن تقعد40يوم
ولحد يحاكيها
النفسيةH🤗