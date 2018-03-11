سائحة تلد طفلها في مياه البحر

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى الشواطئ المصرية في جنوب سيناء ، أغرب حالة ولادة لسائحة داخل البحر ما أثار ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت فاجأت آلام المخاض المرأة أثناء سباحتها في مياه البحر مما جعلها تضع طفلها بمساعدة والدها وزوجها بالمياه، وبينما ظهر الأخيران يخرجان من المياه حاملين الطفل والحبل السري ما زال معلقا به وكذلك مشيمته، خرجت الأم من المياه وهي تضحك .

وأكدت وسائل إعلام مصرية ، أنه كان في استقبال المولود طفلة صغيرة فقط على الشاطئ، ويذكر أن عمليات الوضع بالمياه انتشرت مؤخرا وتعد من أسهل طرق الولادة بدون ألم.