هيئة الاتصالات تعلن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة لـ 26 مليون

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى نحو 26 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت نسبة 82%، وذلك خلال عام 2017 م.

جاء ذلك خلال نشرتها الربعية الأخيرة لعام 2017م، والمعنية برصد أهم المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قُدر حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 136 مليار ريال بنهاية 2017م.

فيما بلغت إيرادات خدمات الاتصالات إلى حوالي 70 مليار ريال، بينما كانت مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% و 10% في الناتج المحلي الغير نفطي، في ظل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.

وأشارت هيئة الاتصالات، إلى انخفاض إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل إلى 40 مليون مشترك، يمثل منها اشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 75%، ونسبة انتشار الهاتف المتنقل حوالي 127%.

فيما كشفت الهيئة في نشرتها التي صدرت عنها، ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقل ” الإنترنت المتنقل ” إلى حوالي 30 مليون اشتراك، بنمو يقدر بنسبة 25% عن العام السابق.