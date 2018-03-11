” طيران أديل ” تعتذر لمسافريها وتوضح أسباب توقف رحتلي القصيم والدمام

نايف السالم(صدى):

علقت شركة ” طيران أديل ” على الأنباء المتداولة حول تسببها في إرباك العمليات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة؛ إثر إلغاء رحلتين على خطوطها متجهين إلى الدمام والقصيم الجمعة الماضية.

وأكدت الشركة أن تأجيل وإلغاء الرحلتين حدث نتيجة ظروف طارئة خارجة عن سيطرة الشركة، مشيره إلى أنها قدمت اعتذار رسمي إلى المسافرين على الرحلتين 151 و 143 عن الوضع غير المريح الذي تعرضوا له.

وأضافت أنها قامت بإفادتهم بحقيقة الوضع، كما أعادت جميع المبالغ المالية مع إضافة 100% تعويضًا من الشركة، وقدمت في حينه خدمة الإسكان في الفندق مع الإعاشة لمن يرغب في ذلك، حيث تم إسكان نحو 70 مسافرًا في فندق المطار.

كما وفرت مقاعد لعدد من المسافرين على متن الرحلات المتتابعة لـ” طيران أديل ” والخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى بنحو 100 مقعد، مع توفير المزيد من المقاعد على رحلات اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها في مطار جدة، وأن العمليات التشغيلية للشركة منتظمة حاليًّا حسب ما هو مخطط لها، ولله الحمد.

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