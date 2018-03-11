الفيفا تكشف طريقة الحصول على تذاكر مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

تنطلق الثلاثاء القادم، المرحلة الثانية من طرح تذاكر مونديال روسيا 2018، عقب انتهاء المرحلة الأولى.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، اليوم الأحد، إن المرحلة الثانية تبدأ 13 مارس، وتنتهي 3 إبريل المقبل، على أن يكون هناك أسبقية الحجز عبر موقع الاتحاد الإلكتروني.

وكشف الفيفا أنه في حالة عدم التمكن من شراء تذاكر في المرحلة الثانية، ستنطلق مرحلة أخيرة لعملية بيع التذاكر ستكون خلال الفترة من 18 أبريل حتى 15 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو، ومن المتوقع أن تشهد تلك النسخة من المونديال إقبالًا جماهيريًا غفيرًا.