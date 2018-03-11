بالصور.. زراعة 5400 شتلة على الطريق الرابط بين جازان وأحد المسارحة

سعيد العجل(صدى):

بدأت وزارتا البيئة والنقل في جازان بزراعة عدد من الشتلات على الطريق الرابط بين مدينة جازان ومحافظة أحد المسارحة كمرحلة أولى لتشجير جوانبه بمسافة 27 كيلو متراً لزراعة (5400) شتلة من الأشجار المحلية وسيتم ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً الرابط.

جاء ذلك خلال حملة التشجير التي دشنت اليوم بمشاركة مدير عام الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس قاسم بن حسن غزواني.

وأوضح المهندس الجذعان أن هذه الخطة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها مع النقل، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل الطريق الساحلي الرابط بين مدينة جيزان ومركز الشقيق بطول 110 كيلومترات من الجانبين حيث سيتم خلالها زراعة ما يقارب (22000) شتلة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

يذكر أن مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان وفرع وزارة النقل بالمنطقة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارتين لدعم مبادرة التشجير لتنمية الغطاء النباتي وتوحيد الجهود وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق رؤية المملكة (2030)م من خلال برنامج التحول الوطني (2020)م لأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار ظاهرة التصحر وزحف الرمال على الطرق والمنشآت الحيوية حيث سيتم زراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار على جوانب الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل في منطقة جازان خلال (4) سنوات.

