3 سيارات SUV تتنافس على لقب الأفضل بالعالم في عام 2018

عادل الحربي(صدى):

بدأت منافسة أفضل سيارة SUV للعام بعد أن صرحت المؤسسة المنظمة بأسماء أول 3 منافسات على اللقب.

سوف يقوم 82 صحفي متخصص بعالم السيارات بالتصويت لواحدة من ثلاث سيارات لتنال من حصلت على أصوات الأغلبية بلقب أفضل سيارة للعام، وقد وصل لتلك النهائيات: مازدا CX-5، رنج روفر فيلار وفولفو XC60.

وبالرغم من أننا نظن أن المنافسة ستكون شديدة بين الثلاثة، إلا أن XC60 قد تكون متقدمة قليلا عن منافستيها بسبب لقب سيارة العام لأمريكا الشمالة التي نالته مؤخرا.

أما على لقب أفضل سيارة فاخرة للعام فسوف تكون المنافسة محتدة بين كل من أودي A8، بورش كايين وبورش باناميرا، وهو ما يضمن لفولكس فاجن الأم اللقب في كل الأحوال.

أما لقب أفضل سيارة أداء للعام فسوف يذهب إما لبي إم دبليو M5، هوندا سيفيك Type R أو لكزس LC 500، وعلى الأرجح أن M5 سوف تكون أكثر تقدما في نظر الحكام بسبب تفوقها في قوة المحرك، إلا أن الأمر ليس أكيدا بسبب سيفيك التي تأتي بسعر منافس.

وبالتحدث عن الأسعار المناسبة، فهذه السيارات الثلاث سوف تنافس على لقب أفضل سيارة عملية للعام: فورد فيستا، سوزوكي سويفت وفولكس فاجن بولو. أما بي إم دبليو 530e iperformance، كرايسلر باسيفيكا الهجينة ونيسان ليف، فسوف تنافسن على لقب أكثر سيارة صديقة للبيئة.

أما الفئة الأخيرة للمنافسة، فهي فئة السيارة ذات التصميم الأفضل للعام، وعلى هذا اللقب سوف يتنافس كل من لكزس LC 500، رنج روفر فيلار وفولفو XC60.

وسوف يتم إعلان الفائز بكل من تلك الألقاب السابقة في معرض نيويورك للسيارات في الـ 28 من مارس الحالي.