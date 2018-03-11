وباء غامض من صنع الإنسان يهدد حياة ملايين البشر

متابعات(صدى):

اكتشف العلماء مؤخرًا عن مرض جديد غير معروف ومميت يطلق عليه مرض ” أكس ” ، تمت إضافته إلى قائمة الأوبئة العالمية المحتملة التي قد تقتل ملايين البشر.

حيث يضع العلماء كل عام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قائمة بالأمراض الأكثر احتمالاً لانتشارها وتحولها إلى وباء عالمي، وظهر خلال العام الحالي مرض جديد يطلق عليه فيروس ” إكس ” بخلاف فيروسات الإيبولا، والسارس، وزيكا المعروفة.

وعلى عكس مسببات الأمراض الأخرى، فإنه من غير المعروف حتى الآن أسباب مرض ” أكس ” ، وكيف يمكن للأطباء تشخصيه أو علاجه، لذلك أضاف الباحثون مرض ” أكس ” إلى قائمة التهديدات للتعرف على حقيقة الوباء المميت القادم.

ومن المتوقع أن مرض ” أكس ” قد يكون من صنع الإنسان، بدلًا من أن يكون مرض تولده الطبيعة، حيث هناك مخاوف متزايدة من استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

ويعتقد العلماء أن هذا المرض استخدم في الحرب الكيماوية على سوريا وفي اغتيال الجاسوس الروسي مؤخرًا، كما يعتقد أن هذا الفيروس استخدمته كوريا الشمالية لاغتيال، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار ماليزي.