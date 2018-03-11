إيفانكا ترامب تثير الجدل بإطلالة جريئة

واشنطن(صدى):

أثارت الحسناء إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك عندما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور ” إنستجرام “.

و تألقت ” إيفانكا ” بإطلالة أنثوية جريئة، أطلت فيها بفستان ذهبي في بيج قصير ذات القماش المهار، كما تميز تصميمه بالبساطة وعدم المبالغة، وجاءت أكمامه مكشوفة، ونسقت معه حلقًا بسيطًا صغيرًا أعطى لوجهها جمالًا، مما منحها إطلالة متكاملة.

كما اعتمدت على شعرها الملموم ” كعكة ” ، واختارت مكياجًا رقيقا متناسقا مع إطلالتها الجريئة وهى تتمايل وتتراقص، وتميزت إطلالتها بأنها تختلف عن أغلب الإطلالات لها فيما قبل.