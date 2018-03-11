فالفيردي يخشى من صحوة الريال

ماجد محمد(صدى):

يرى مدرب البرسا إرنستو فالفيردي، أن السباق مازال قائم، والمنافسة على لقب الدوري الإسباني لم تحسم بعد.

وقال فالفيردي ، إن ريال مدريد مازال ينافس على اللقب، على الرغم من فارق الـ 15 نقطة بين البرسا والملكي ، حتى تقول الأرقام عكس ذلك.

وعن مواجهة مالقا التي انتهت بفوز البرسا بهدفين نظيفين، قال إن فريقه سعى للانتصار منذ بداية المباراة، لأنه كان يدرك مدى أهمية هذا اللقاء.

ويحتل الريال المركز الثالث في الدوري الإسباني، وقدم الفترة الأخيرة أداء رائع تحت قيادة نجمة كريستيانو رونالدو.