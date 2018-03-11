الأطباء يتمكنون من إعادة ” إصبع مبتور ” لطفل بمستشفى سلوى العام

حمود العنزي(صدى):

تمكن الأطباء في مستشفى سلوى العام، من إعادة إصبع مبتور إلى وضعه الطبيعي بيد طفل في السادسة من عمره، بواسطة التدخل الجراحي العاجل، وذلك بعد تعرضه لإصابة في يده اليسرى، نتج عنها بتر أحد أصابع اليد.

حيث حضر الطفل إلى طوارئ مستشفى سلوى العام، وتم عمل الإسعافات الأولية قبل تدخل أخصائي الجراحة، ليبدأ على الفور في إجراءات التدخل الجراحي، الذي استمر نصف ساعة عبر التخدير الموضعي فقط، ونجح في إعادة الإصبع المبتور إلى وضعه الطبيعي.

وأجريت للطفل أشعة بعد العملية، للتأكد من عدم وجود كسور مصاحبة للإصابة، حيث أكدت النتائج سلامة اليد بالكامل من الكسور، فيما تم تنويم الطفل في المستشفى لاستكمال العلاج، قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى إلى منزله، وهو يتمتع بصحة جيدة.