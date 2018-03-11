الأمن العام يقبض على 6 آلاف شخص ويضبط 610 مركبة في 3 أيام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مديرية الأمن العام، عن ضبط 6210 شخصا خلال الثلاث أيام الماضية، من بينهم 3057 مواطن و3153 أجنبي، ضمن الحملة الأمنية الموحدة من قبل الإدارة العامة لدوريات الأمن.

كما أشارت المديرية، إلى أنه تم ضبط 610 مركبة، منها 43 مركبة مسروقة، و276 بدون إثبات ملكية، و173 مركبة مشتبه بها، و38 مطلوبة، و80 مخالفة مسلمة بتقرير.

كما أوضحت أنه تم ضبط 432 قطعة سلاح ما بين بنادق نارية ورشاش وذخيرة حية، ومسدس، وسلاح أبيض، وبندقية هوائية، إضافة إلى ضبط 192 قارورة من المسكرات.