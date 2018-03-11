إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم في جدة و القنفذة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، اليوم الأحد، عن وقوع حادثة اصطدام لمركبتين وإنقلاب إحداهما بمحافظة جدة، جنوب ميدان الجمل، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.
وأرجع ” 911 ” سبب الحادث، إلى السرعة الزائدة، مؤكدًا أن الجهات المختصة قد باشرت الحادث.
كما كشف ” 911 ” ، عن تسبب دوران خاطئ لحافلة نقل طالبات، في اصطدامها بحافلة أُخرى بطريق الساحل، في القنفذة، الأمر الذي نتج عنه إصابة طالبتين وقائد الحافلة، مؤكدًا أن الجهات المعنية قد باشرت الحادث أيضًا.
اترك تعليقاً