إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم في جدة و القنفذة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، اليوم الأحد، عن وقوع حادثة اصطدام لمركبتين وإنقلاب إحداهما بمحافظة جدة، جنوب ميدان الجمل، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأرجع ” 911 ” سبب الحادث، إلى السرعة الزائدة، مؤكدًا أن الجهات المختصة قد باشرت الحادث.

كما كشف ” 911 ” ، عن تسبب دوران خاطئ لحافلة نقل طالبات، في اصطدامها بحافلة أُخرى بطريق الساحل، في القنفذة، الأمر الذي نتج عنه إصابة طالبتين وقائد الحافلة، مؤكدًا أن الجهات المعنية قد باشرت الحادث أيضًا.