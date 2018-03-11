مؤشر السوق يسجل أعلى إغلاق في 29 شهر

عادل الحربي(صدى):

واصل مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، سلسلة ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي، محققًا أعلى إغلاق له في 29 شهر منذ أكتوبر 2015.

وأغلق المؤشر مرتفعًا 134 نقطة بنسبة 1.8%، ليختتم الجلسة عند مستوى 7696 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالي نحو 4.6 مليار ريال.

وتصدر سهما ” المجموعة السعودية ” و ” بتروكيم ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 22.30 ريال و 22.26 ريال على الترتيب، عقب الإعلان عن أرباح خلال الربع الرابع 2017 فاقت التوقعات.

كما ارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 2% عند 77.50 ريال، وأنهت أسهم كلًا من ” مجموعة صافولا، الأهلي التجاري، العربي الوطني، كيان السعودية، بنك الرياض، سامبا، والتصنيع ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6%.

وعلى مستوى التراجعات التي تقلصت خلال جلسة اليوم، تراجع سهما ” ساكو ” و ” المواساة ” بنحو 2% عند 121.00 ريال و170.20 ريال على الترتيب.