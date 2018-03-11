مؤشر السوق يسجل أعلى إغلاق في 29 شهر
واصل مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، سلسلة ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي، محققًا أعلى إغلاق له في 29 شهر منذ أكتوبر 2015.
وأغلق المؤشر مرتفعًا 134 نقطة بنسبة 1.8%، ليختتم الجلسة عند مستوى 7696 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالي نحو 4.6 مليار ريال.
وتصدر سهما ” المجموعة السعودية ” و ” بتروكيم ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 22.30 ريال و 22.26 ريال على الترتيب، عقب الإعلان عن أرباح خلال الربع الرابع 2017 فاقت التوقعات.
كما ارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 2% عند 77.50 ريال، وأنهت أسهم كلًا من ” مجموعة صافولا، الأهلي التجاري، العربي الوطني، كيان السعودية، بنك الرياض، سامبا، والتصنيع ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6%.
وعلى مستوى التراجعات التي تقلصت خلال جلسة اليوم، تراجع سهما ” ساكو ” و ” المواساة ” بنحو 2% عند 121.00 ريال و170.20 ريال على الترتيب.
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