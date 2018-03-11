جامعة الإمام تواجه اتهامات بتعجيز الطلاب في اختبار منعت فيه الآلة الحاسبة

نايف السالم(صدى):

شن مجموعة من طلاب جامعة الإمام، هجوماً حاداً على الجامعة التي رفضت استخدام الآلة الحاسبة في أحد الاختبارات، واصفين إياه بـ ” التعجيزي ” .

ودشَّن النشطاء وسم ” اختبار تعجيزي بجامعة الإمام ” على موقع ” تويتر ” ، مؤكدين أن هذا الاختبار وضع لكي يرسب الطلاب، وكان من أكثر الأسئلة التعجيزية بحسب الطلاب، هو مجموع قسمة 180 على 24 ، بدون استخدام الآلة الحاسبة.

وروت إحدى الطالبات موقفها في لجنة الاختبار، قائلة : ” نتكلم مع التيتشر نقول ليه ما فيه حاسبة تقول أنتم المفروض تصممون حاسبه.. ردها بحد ذاته تعجيزي ” .

وقال أحد الطلاب : ” السالفة مو سالفة إننا ما ذاكرنا .. الاختبار فيه أسئلة ما درسناها ولا هي موجودة بالأمثلة المطلوبة منا ولا حتى موجودة بالكتاب .. ما عندي مشكله اختبر نفس هالاختبار ١٠ مرات بس يصير شي ضمن المطلوب مني ماه و من برى الكتاب ” .

وأضاف آخر : ” فعلًا إختبار تعجيزي وُضع لكي يرسب معظم الطلاب .. هل هذا يليه !.. بإمكانك تضع سؤال أو سؤالين صعبة لتميز الطالب الممتاز ولكن أن تضع جميع الأسئلة بطرق ملتوية؛ لكي تجعل الطلاب يقعون في الماء العكر .. طريقة غير لائقة باسم جامعة ” .

وتابع أحد المغردين : ” واضح إن الجامعة حابّه تصفي طلاب من المسار التطبيقي وبطريقة ظالمة لطلاب طموحهم عالي ودمروه باختبار أقل ما يقال عنه تعجيزي ” .

فيما انتقد بعض المغردين، الطلاب، فقال أحدهم : ” أجل تبون كل شيء سهل الحياة لازم فيها الصعب أكثر من السهل أرجوكم بدون صياح عشان سؤال صعب أنتم رجال الغد والله ماعندكم سالفة بس نسلك لكم ” .