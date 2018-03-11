الأندية الإسبانية تحطم أمال ” الدوسري ” و ” المولد ” بمخطط متفق عليه

نواف السالم(صدى):

حمل اللاعبين المحترفين في إسبانيا معهم أحلامًا وآمالًا، عندما بدأت مسيرتهم إلى إسبانيا وانضموا إلى صفوف عدد من الأندية الإسبانية؛ دون أن يتوقعوا أن تتحطم تلك الآمال.

ومنذ ذهاب اللاعبين إلى الدوري الإسباني يبدو أن هناك خطة متفق عليها؛ لعرقلة مسيرة اللاعبين السعودين حيث لم يتم إشراكهم في المباريات حتى الأن.

وبوجه خاص يعاني كل من سالم الدوسري وفهد المولد، ويحيي الشهري من الاستبعاد المتكرر لهم من قائمة فرقهم في المباريات المختلفة؛ وهو ما أثار القلق بين جماهير وعشاق اللاعبين.

وفي هذا السياق كشفت مصادر إنه بشكل كبير يوجد تنسيق وترتيب بين الأندية الإسبانية بعدم مشاركتهم؛ لكي تتحمل هذه الأندية بشكل جماعي أية مسؤولية أو ضغوط من المملكة، في حالة الشكوى.

ويبدو في النهاية أن الأندية خسرت مجهودات لاعبيها الأفضل، والأبرز لحساب أندية إسبانيا التي تتعمد استبعادهم.