بالصور.. عقاب قاسي لشاب وفتاة تواجدا بمفردهما بالمنزل

جاكرتا(صدى):

عاقب مجموعة من القرويين ، شاب وفتاة ، بإذلالهما أمام الجميع بقرية تابعت لإقليم آتشيه الإندونيسي ، وإغراقهما بمياه الصرف الصحي ، عقب ضبطهما داخل منزل بمفردهما .

وعلق قائد الشرطة بإقليم اتشيه في تصريحات إعلامية عن الواقعة قائلا ، أن الفتاة كانت تزور صديقها عندما ألقى مجموعة متعصبين القبض عليهما.

وأضاف أن الجيران اعتقدوا أن الشابين ارتكبا أفعالا غير أخلاقية، وقاموا بإغراقهما بمياه الصرف الصحي، موضحا أن الضباط وصلوا بعد الحادث، ولم يجدوا دليل على ارتكاب الشابين خطأ.

وأفادت التقارير أنه تم احتجاز الشابين المراهقين، وقد يواجهان حكما بالضرب بالعصي حال ثبوت إدانتهم بالتعدي على قوانين الشريعة الإسلامية .