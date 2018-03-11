الانتهاء من مسح 344 منشأة ورصد العديد من المخالفات بالساحل الغربي

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي, المشرف العام على الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الحملة أنهت مسح ما يقارب من 344 منشأة في الساحل الغربي.

وأشار ” السنقوف ” إلى أنه رصدت الحملة العديد من المخالفات، من بينها حالات تلوث بسبب رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تصريف مياه غير معالجة إلى البحر.

ومن الجدير بالذكر، إنه جاءت الحملة بمشاركة جميع الفرق التفتيشية والبالغ عددها 20 فرقة، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.