الربيعة يرأس الاجتماع التاسع لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر

إبراهيم الزهراني(صدى):

ترأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الاجتماع التاسع لمجلس إدارة هيئة الهلال الاحمر السعودي وذلك بمقر الهيئة بحي الصحافة.

وقد تم خلال الاجتماع الاستماع لعرض عن مبادرة المسعف الإلكتروني ونظام مركز العمليات (CAD)، وعرض عن مؤشرات الأداء الخاصة بالعمليات الإسعافية. وعرض دوري عن أداء مبادرات التحول الوطني الخاصة بالهيئة والجهود التي تمت في هذا السياق.

كما تم متابعة ابرز المستجدات في الهيئة والانجازات التي تمت لا سيما فيما يخص التوسع في التغطية الإسعافية وتطوير جودة العمل الإنساني الذي يتم تقديمه للمستفيدن من خدماتها، وكذلك تم استعراض التطورات التقنية التي تمت ومنها تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وتم خلال الإجتماع عرض ميزانية الهيئة للعام 2018م واوجه الصرف المعدة لها بحيث تحقق الأهداف المرجوة منها، كما تم إستعراض مبادرة الإشتراطات الإسعافية في المواقع العامة.

كما أطلع اعضاء مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ (2017م) وتم إقراره تمهيداً لرفعه للمقام السامي، كما أطلع المجلس على تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وكذلك الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

