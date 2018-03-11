مستشار الرئيس اليمني يكشف حقيقة احتجاز ” هادي ” بالرياض.. ويؤكد: نكتة

فهمي محمد(صدى):

كشف مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، عن حقيقة احتجاز الرئيس هادي في الرياض، نافيًا الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.

وأكد ” المفلحي ” أن أنباء احتجاز الرئيس هادي في الرياض غير صحيحة وجميعها شائعات مفبركة ومن المضحكات المبكيات، واصفًا إياها بـ ” النكتة “.

واستنكر مثل هذه الشائعات، متسائلًا ” كيف يتم احتجاز رئيس وهو يقوم بحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية ويسافر ويعود ويصدر القرارات؟ “.

وكان حساب منسوب لـ ” صلاح الصيادي ” الوزير في حكومة بن دغر، على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، زعم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي محتجز في المملكة، مطالبًا اليمنيين بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالمًا.