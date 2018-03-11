مستشار الرئيس اليمني يكشف حقيقة احتجاز ” هادي ” بالرياض.. ويؤكد: نكتة
كشف مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، عن حقيقة احتجاز الرئيس هادي في الرياض، نافيًا الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.
وأكد ” المفلحي ” أن أنباء احتجاز الرئيس هادي في الرياض غير صحيحة وجميعها شائعات مفبركة ومن المضحكات المبكيات، واصفًا إياها بـ ” النكتة “.
واستنكر مثل هذه الشائعات، متسائلًا ” كيف يتم احتجاز رئيس وهو يقوم بحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية ويسافر ويعود ويصدر القرارات؟ “.
وكان حساب منسوب لـ ” صلاح الصيادي ” الوزير في حكومة بن دغر، على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، زعم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي محتجز في المملكة، مطالبًا اليمنيين بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالمًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27362 ] نشر منذ 1 ساعة
آخر ثلاثه رؤساء شماليين :
الحمدي قتل
الغشمي قتل
عفاش قتل
و آخر ثلاثه رؤساء جنوبيين :
علي ناصر هرب
علي سالم هرب
عبدربه منصور هرب
يرجئ الاستفاده من خبره الرؤساء الجنوبيين
في الهروب 😂😂😂😂😂😂😂😂😂