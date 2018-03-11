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مستشار الرئيس اليمني يكشف حقيقة احتجاز ” هادي ” بالرياض.. ويؤكد: نكتة

مستشار الرئيس اليمني يكشف حقيقة احتجاز ” هادي ” بالرياض.. ويؤكد: نكتة
فهمي محمد(صدى):

كشف مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، عن حقيقة احتجاز الرئيس هادي في الرياض، نافيًا الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.

وأكد ” المفلحي ” أن أنباء احتجاز الرئيس هادي في الرياض غير صحيحة وجميعها شائعات مفبركة ومن المضحكات المبكيات، واصفًا إياها بـ ” النكتة “.

واستنكر مثل هذه الشائعات، متسائلًا ” كيف يتم احتجاز رئيس وهو يقوم بحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية ويسافر ويعود ويصدر القرارات؟ “.

وكان حساب منسوب لـ ” صلاح الصيادي ” الوزير في حكومة بن دغر، على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، زعم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي محتجز في المملكة، مطالبًا اليمنيين بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالمًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 27362 ] نشر منذ 1 ساعة

آخر ثلاثه رؤساء شماليين :
الحمدي قتل
الغشمي قتل
عفاش قتل

و آخر ثلاثه رؤساء جنوبيين :
علي ناصر هرب
علي سالم هرب
عبدربه منصور هرب

يرجئ الاستفاده من خبره الرؤساء الجنوبيين
في الهروب 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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