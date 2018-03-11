بالصور.. ضبط 450 مخالفا من بينهم ” نساء ” بوادي الدواسر خلال 4 أشهر

عادل الحربي(صدى):

كشفت دوريات الأمن بمحافظة وادي الدواسر، عن ضبطها عدد من المخدرات والأسلحة النارية، الأمر الذي كان سببًا في انخفاض معدل ارتكاب الجريمة في المحافظة بشكل عام.

حيث تمكن رجال الدوريات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، خلال أربعة أشهر، من ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية الشخصية بحوزة صغار السن من الشباب، مما نتج عنه انخفاض معدل ارتكاب الجريمة بالمحافظة، لقربها من متناول اليد.

وكشفت مصادر، عن إطاحة رجال الدوريات أثناء أدائهم مهام عملهم، وتحديداً بالتمركز في الشوارع الفرعية ومداخل المحافظة ومخارجها، بعدد من الأشخاص الذين عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات ” الكبتاجون ” ، وأسلحة مع طلقات نارية حية، بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة.

واستطاعت دوريات الأمن، خلال الأربعة أشهر، من ضبط 450 شخصًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، من بينهم نساء، لتورطهم في ارتكاب الكثير من الجرائم، كما عثر بحوزة بعضهم على مادة العرق المُسكر، فضلًا عن ضبط مجهول قام بسرقة حصان من إحدى المحافظات، وتمّ تسليمهم جميعًا إلى الجهات المختصة على الفور.

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك في ظل توجيهات أمير منطقة الرياض، ومتابعة حثيثة من محافظ وادي الدواسر.