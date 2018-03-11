الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة تنفذ مبادرة إدارة الأزمات

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية مبادرة إدارة الأزمات في المدارس نفذتها معلمة خبرات مي التويم، حيث جرى خلالها شرح مفهوم الأزمة والخطر، المخاطر المتوقع حدوثها، والوسائل المعينة لمواجهة الأزمات والمخاطر.

وقد تم تحديد المدارس التي تم تنفيذ المبادرة بها

الثانوية الواحدة والعشرين (مقرارات ) الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن والمتوسطة التاسعة والابتدائية التاسعة عشر بعد المائة وتم خلالها تدريب ١٣٠ طالبة في المرحلة الابتدائية و المتوسطة والثانوية. وتدريب ٣٠ معلمة مع قائدات المدارس المشاركة.

علمًا بأن المبادرة ستشمل 20 مدرسة لجميع المراحل .