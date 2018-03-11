أمير عسير يرعى حفل تدشين الوقف العلمي بجامعة بيشة الثلاثاء المقبل

سياف المنبهي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -حفظه الله- يوم الثلاثاء المقبل (25 جمادى الآخرة 1439هـ) حفل تدشين الوقف العلمي بجامعة بيشة، وحفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة من خريجي الجامعة، بالمسرح الجامعي في مقر المجمع الأكاديمي للبنين بالمحافظة، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة والمسؤولين وأولياء الأمور بالمنطقة.

وأعرب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي عن عميق شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة لحفل تدشين الوقف العلمي وتخريج طلاب الجامعة ومشاركته أبنائه فرحة تخرجهم. مبينًا أن الرعاية دليل على حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله- في هذه البلاد المباركة بدعم مسيرة التعليم، ومدى اهتمام وحرص سموه على دعم مناشط الجامعة وفعالياتها ومشاركة أبنائه الطلاب كافة إنجازاتهم المختلفة وفرحتهم في يوم حصادهم الدراسي.

وقال معاليه إن هذه المناسبة تأتي تتويجًا لجهود ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، الذين لم يألوا جهدًا في رعاية هذا النشء من أبناء المملكة فجادوا لهم بالدعم المتواصل في سبيل الرقي بشباب الوطن، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم، وخاصة الحياة الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

يشار إلى أن الدفعة الرابعة من الخرجين لهذا العام تشهد تخرج 2909 طالب وطالبة من 15 كلية في بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.